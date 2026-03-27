ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಸಹಿ

ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

DONALD TRUMP SIGNATURE ON CURRENCY
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 5:01 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಸರರ್​ (ಖಜಾಂಚಿ)ಯ ಸಹಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ಗಳು ಆಫ್ ಪೀಸ್, ಕೆನಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಗದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುರುತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಯುಎಸ್ ಲಲಿತಕಲಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾನವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯಿತು.

ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಹಿ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ಸಹಿಯೂ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಟ್ಜರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇತಿಹಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಕೆಲ್ ಬೋರ್ಡೊ, ಈ ಕ್ರಮವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್​ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. 1862ರಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರೀನ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು.

ಯುಎಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್​​ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಮುದ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯುಎಸ್ ಮಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​​ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

TRUMP SIGNATURE ON PAPER CURRENCY
US PAPER CURRENCY
TRUMP ON US PAPER CURRENCY
ಅಮೆರಿಕ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ
DONALD TRUMP SIGNATURE ON CURRENCY

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

