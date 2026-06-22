ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗ್ರೀರ್
ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
Published : June 22, 2026 at 10:39 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಈ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ವಾರ, ರಾಯಭಾರಿ ಜೇಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಬಿಟಿಎ) ಮಾತುಕತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-7 ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್, ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಸಮಾಲೋಚಕ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 2ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚಕ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗ್ರೀರ್ ಮತ್ತು ಗೋಯಲ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 5ರಂದು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ, ಬಿಟಿಎಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ಗ್ರೀರ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶವ್ಕತ್ ಮಿರ್ಜಿಯೋಯೆವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸೈದಾ ಮಿರ್ಜಿಯೋಯೆವಾ ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಮ್ಶಿದ್ ಖೋಡ್ಜೇವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀರ್ ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿವೆ.
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