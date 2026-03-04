ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ IRIS Dena ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಐದನೇ ದಿನದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 7:36 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಮಾಣು ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಯುದ್ಧನೌಕೆ IRIS Dena ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಾಶ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೂರಾರು ನಾವಿಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಳಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಐರಿಸ್ ಡೆನಾ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಜನರಲ್ ಡಾನ್ ಕೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ" ಎಂದು ಕೇನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ? ಇರಾನ್ನ ಐರಿಸ್ ಡೆನಾ ನೌಕೆಯು ಭಾರತದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಲನ್ 2026 (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ) ನೌಕಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
