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ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೌತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 153 ಯೆಮೆನ್​ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು; ಪೆಂಟಗನ್​​

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

US Strikes Targeting Houthis Killed 153 Civilians in Yemen Last Year, Pentagon Review Says
ದಾಳಿಯ ಚಿತ್ರಣ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 11:49 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್‌ನ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಈ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈ ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ 168 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪೆಂಟಗನ್‌ನ ವರದಿಯು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಹೌತಿ ಉಗ್ರರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನತ್ತ ಸಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಗಳು ಯೆಮೆನ್‌ ಬಂಡುಕೋರರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಧಾನಿ ಸನಾ ಹಾಗೂ ರಾಸ್ ಇಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 153 ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 243 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಂದರಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 80 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 171 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಈ ದಾಳಿಯು ಯೆಮೆನ್‌ನ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಆ ಮೂರು ದಾಳಿಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಪರಿಹಾದ ಪಾವತಿಯಂತಹ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪಾದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಧನ ನೀಡಲು ಬದ್ಧ ಇರುವುದಾಗಿ ಪೆಂಟಗನ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

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