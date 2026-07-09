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ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ 14 ಸಾವು; ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ

ಅಮೆರಿಕದ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಕೂಡ ಗುರುವಾರ ಬಹ್ರೇನ್​, ಕತಾರ್​ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್​​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

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ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ 14 ಸಾವು (AP)
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By PTI

Published : July 9, 2026 at 1:59 PM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​(ಇರಾನ್​): ಇರಾನ್​ನ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 78 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಹೊಸೈನ್ ಕೆರ್ಮನ್‌ಪೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಈ ವಾಯು ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಕೂಡ ಗುರುವಾರ ಬಹ್ರೇನ್​, ಕತಾರ್​ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್​​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್​ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನಿ ಸಂಸತ್​ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಘೇರ್​ ಗಾಲಿಬಾಫ್​​, ಅಮೆರಿಕ ಬೆದರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇರಾನ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕುವೈತ್​, ಕತಾರ್​ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್​ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಏಕಮುಖ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಎಫ್‌ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೇನಾ ಕಾಮಿಕಾಜಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಬುಧವಾರ ಇರಾನ್​ 10 ಸೇನಾ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್​ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಆರ್​ಎನ್​ಎ ಗುರುವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ವ ಇರಾನಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಶಾದ್ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದ ತೀವ್ರ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟೂರು ಮಶ್ಹಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

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