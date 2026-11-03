ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ: ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 9:21 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರದರ್ಶನವು, ಖೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು (surface-to-air missiles) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿಯನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಾಳಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧದ ಪುನರಾರಂಭವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕವು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಈ 8 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಯುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಇರಾನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೂರನೇ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೈನಿಕರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಾಳಿಗಳು ದೃಢಪಡುವ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಇರಾನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸೆನ್ ರೆಜಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಶ್ವೇತಭವನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪತ್ರವು ಇರಾನ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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