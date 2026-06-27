ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸಮರ್ಥನೆ
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 27, 2026 at 10:57 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ : ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಕುರಿತು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೀಗ ಈ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We… pic.twitter.com/ljvgQZb4b7— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026
ದಾಳಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರೇಡಾರ್ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅದು ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತು ಮರೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಜೀಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನಿನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.
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