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ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್​ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸಮರ್ಥನೆ

ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 10:57 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ : ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಕುರಿತು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದೀಗ ಈ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ​ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಮಾಂಡ್​, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರೇಡಾರ್ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಅದು ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತು ಮರೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಜೀಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್​, ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನಿನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

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DRONE ATTACK ON A SHIP
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