ಭಾರತದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಮಹನ್​ ಏರ್​​ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಇರಾನ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

US Strike Damaged Mahan Air Plane Bound For Aid Mission To India: Iranian Officials
ಮಹನ್ ಏರ್​​ ವಿಮಾನ (IANS)
Published : March 31, 2026 at 10:33 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್‌ನ ಮಶಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಹನ್ ಏರ್ ವಿಮಾನ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಮಾನವು ಈ ವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಲು ನಿರ್ಧಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಮಾನವು ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಶಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನವು ಮಶಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​- ಅಮೆರಿಕನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಿಕಾಗೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ (1944) ಮತ್ತು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ (1971) ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿನೀವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 52ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಸಾಗಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಹನ್ ಏರ್ ವಿಮಾನವು ಇರಾನ್​ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಇರಾನಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

