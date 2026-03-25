ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಅಂಶದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ 15 ಅಂಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
Published : March 25, 2026 at 10:34 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್ಎ): ಕಳೆದ 26 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 15 ಅಂಶಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುರಿತೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ತಾಣಗಳನ್ನು (ನಟಾಂಜ್, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡೊ ಪರಮಾಣು) ನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
- ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಬೇಕು.
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪರಮಾಣು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
- ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಇರಾನ್ ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ 'ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಬ್ಯಾಕ್' ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.
ನಾವು ಯುದ್ದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ- ಟ್ರಂಪ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
