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ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಯುಎಸ್​

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಶ್ವೇತಭವನ (IANS)
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By PTI

Published : July 15, 2026 at 10:48 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೆನೆಟರ್‌ಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವಂಗತ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ 15 ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯು ಆ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಗತ್ಯದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಸುಂಕ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಉದ್ಯಮ, ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮ, ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಗಾರ್ಚ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌ನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮೆಂಥಾಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಧನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈಲದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರು ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಿಮೀತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಸೂದೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಖರೀದಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 500 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸೆನೆಟರ್ ರೋಜರ್ ವಿಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 54 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 12.5 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

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