ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ- ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಮರುದಿನವೇ ಸಾವು- ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್.
By ANI
Published : July 12, 2026 at 6:00 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ (ಅಮೆರಿಕ): ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿ, ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ (71) ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಕೆರೊಲಿನಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸೆನೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 11ರ ಸಂಜೆ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಭೇಟಿ: ಹಿರಿಯ ಸೆನೆಟರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರು ನಿಧನರಾಗುವ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 10) ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಳಿ ಬಂದ ಮರುದಿನವೇ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ನೆನೆಟರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭೇಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ 10ನೇ ಪ್ರವಾಸ. ಅವರ ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗ್ರಹಾಂ ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ ರಕ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ಹೇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತೈಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಬಹಿರಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಚೀನಾವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಭಾರತದ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೃಧು ಧೋರಣೆ ತಳೆದಿದ್ದರು.
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