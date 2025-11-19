ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್
ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
By ANI
Published : November 19, 2025 at 8:19 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಹೌಸ್-ಬೆಂಬಲಿತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಹಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಗಾಧ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೆನೆಟ್ನ 427- 1 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದ್ದು, ಲೂಸಿಯಾನದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕ್ಲೇ ಹಿಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಶಾಸಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆಯು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಥಾಮಸ್ ಮಾಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜೋರಿ ಟೇಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಹಲವಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಮಸೂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಸೂದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಈ ಹಿಂದೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು 'ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ'ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕ