ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಸೆನೆಟ್: ಭಾರತ ಸೇರಿ 5 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಲು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಆನೆಬಲ!
ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್: ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿ ಐದು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ
By PTI
Published : August 8, 2026 at 7:02 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೇಶಗಳು ಈ ಮಸೂದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಸೂದೆಗೆ 86 ಮಂದಿ ಹೌದು ಎಂದು ಮತ ಹಾಕಿದರು. 11 ಮಂದಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆ ದೇಶಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈಗ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ - ಅನಿಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು 2031ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಾಹಂ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮೆಂಥಾಲ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಾಹಂ ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳವರು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಡಾರ್ಲಿನ್ ಗ್ರಾಹಂ, ರಷ್ಯಾಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಸೂದೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಪಾಸಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಮೆನ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಬೆಯರ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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