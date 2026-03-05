ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಮಾಜಿ ನೌಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೆನೆಟ್
ಸೆನೆಟ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ಗಿನ್ನಿಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು 'ಇಸ್ರೇಲ್ಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 11:11 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿತರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ 44 ವರ್ಷದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸಿ ಮೆಕ್ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಧವಾರ ಸೆನೆಟ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ, "ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರಣ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಪುತ್ರ-ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Capitol Police were attempting to remove an unhinged protestor from the Armed Services hearing. He was fighting back. I decided to help out and deescalate the situation.— Tim Sheehy (@TimSheehyMT) March 4, 2026
This gentleman came to the Capitol looking for a confrontation, and he got one. I hope he gets the help he… https://t.co/MU1THo8fKA
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ಗಿನ್ನಿಸ್ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದು, ನಂತರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೆಕ್ಗಿನ್ನಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಟೀಂ, ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಾಜಿ ನೌಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
Protester, Three Capitol Police Officers Treated For Injuries After Scuffle In Senate Hearing Room— ETV Bharat (@ETVBharatEng) March 5, 2026
Know more🔗:- https://t.co/OdCEEd01wr #Washington #Senate #USCapitolPolice #USIranWar #USIranTensions pic.twitter.com/I7LNXfyYyh
