ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ 16 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಯುಎಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 140 ಯುಎಸ್ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : March 11, 2026 at 9:27 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬುಧವಾರ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಾನಿನ 16 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಸದಂತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತೈಲ ರಫ್ತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಸದಂತೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಹಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇನೆಯು ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಡಗುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿಯೋಜಿತ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೂ ಹರಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ಧ್ವಂಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರೆದುರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಬಹು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಏಳು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ-ಸಂಯೋಜಿತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರೆವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರಿಬರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಾಗ್ದಾದ್ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ: ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು APಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಇರಾಕಿನ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಡೆಗಳು ಬಳಸುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಬಲ ತಾಣಗಳ ಬಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 122 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ, ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಎಂಟು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಜತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್