ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲೈಮಾನಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಮೆರಿಕ; ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಅಮೆರಿಕವು ಬಂಧಿಸಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
Published : April 5, 2026 at 11:27 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನಿನ ಜನರಲ್ ಖಾಸಿಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಿವಾಸ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ (ಎಲ್ಪಿಆರ್) ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೃತ ಇರಾನಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಖಾಸೆಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆಂಟರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದು ಸೋದರ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹಮೀದೆ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅಫ್ಷರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ "ಈಗ ಯುಎಸ್ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ (ICE) ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಂಧಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
"ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಝೈನಾಬ್ ಸುಲೈಮಾನಿ ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದಿಗೂ, ಹುತಾತ್ಮ ಸುಲೈಮಾನಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರಿ ನರ್ಜೆಸ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರು ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಎಫ್ಪಿ ಕೋರಿದ್ದರೂ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಿಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರು 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು.
'ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುವಂತೆ, ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅಫ್ಷರ್ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ನಿರಂಕುಶ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಡಳಿತದ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲಿಗ' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅವರು 'ಹೊಸ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ' ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಅಮೆರಿಕವನ್ನು 'ಮಹಾ ಸೈತಾನ' ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
