ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, 5000 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಇರಾನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಇರಾನಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ 5,000 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಬಹು ಆಳವಾದ ಪೆನೆಟ್ರೇಟರ್ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
By ANI
Published : March 18, 2026 at 7:31 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿಯ ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, 5,000-ಪೌಂಡ್ (2267 ಕೆಜಿ) ಆಳವಾಗಿ ನುಗ್ಗುವ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ US ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿಯ ಇರಾನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಇರಾನಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ 5,000 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಬಹು ಆಳವಾದ ಪೆನೆಟ್ರೇಟರ್ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಇರಾನಿನ ಆ್ಯಂಟಿ ಶಿಪ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಗೆನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಡೋಮ್ (MDA) ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಎನ್ಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮತ್ ಗ್ಯಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗೆನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಡೋಮ್ (ಎಂಡಿಎ)ಯ ಅರೆವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಶ್ರಾಪ್ನಲ್, ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೆನಿ ಬ್ರಾಕ್ ನಗರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಘು ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು MDA ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು CNN ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುಎಇಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ MOD ಯಿಂದ ಒಳಬರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಯುಎಇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NCEMA) ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಬೈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಚೀನಾ; ತುರ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆರವಿನ ಘೋಷಣೆ