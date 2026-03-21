ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

US sanctions on global network financing Hezbollah
ಮಾರ್ಕ್​ ರುಬೊಯೊ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 11:55 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​​​​ ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಉಪ ವಕ್ತಾರ ಟಾಮಿ ಪಿಗೋಟ್, ಅಮೆರಿಕವು ಇಂದು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಜ್ಬಲ್ಲಾದ ಅಜಾಗರೂಕ ದಾಳಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರ ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲೆಬನಾನಿನ ಜನರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಗೋಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಜ್ಬಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಲೆಬನಾನಿನ ನಾಗರಿಕರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಜ್ಬಲ್ಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಲಾ ಹಸನ್ ಹಮೀಹ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 16 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಲಾ ಹಮೀಹ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಹಚರರ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂದೆ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೆಬನಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 2020 ರಿಂದ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಕರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಜಾಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದಂತಹ ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳು, ಅದರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಧ್ಯೇಯದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

