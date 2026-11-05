ಇರಾನ್ ತೈಲ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ
ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೌಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 1:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ನ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಕಡಲ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇವರು ಇರಾನ್ ಶಾಡೋ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಹಿದ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇವರು ನಕಲಿ ಧ್ವಜ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಲ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury targeted the vast criminal network of India-based Suniel Kumar Sharma and his spouse, Jaspreet Preeti Shahid, who have supported Iran’s shadow fleet through a web maritime fraud. Their schemes have provided false flags and certifications to sanctioned vessels involved in transporting Iranian petroleum, including vessels operating on behalf of the Iranian military and its proxies. https://t.co/LXl5cDbfDF— Treasury Department (@USTreasury) November 4, 2026
ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳ ಹಡಗುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡದ ದೇಶಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಕಡಲ ನೋಂದಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು 2014ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಡೊಮಿನಿಕಾದ ಕಡಲ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದೂ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
As we have said many times, under Operation Economic Outcast, you are either with us or against us. We know where you are, and we will sanction those who continue supporting the Iranian regime, whether by land, sea, or air.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 4, 2026
ಗಯಾನಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಸ್ವಾಟಿನಿ ಮತ್ತು ಲಾವೋಸ್ವರೆಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್, ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇರಾನಿಯನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಯವರ್ಟ್ ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಲೆಕ್ಸಾರ್ಯಾ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಲೆಕ್ಸಾರ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿಹಾರಬೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಯವರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
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