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ಕ್ಯೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿಯಾಜ್ - ಕ್ಯಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಕ್ಯೂಬಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಮಾ ಎಸ್ಪಿನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಸ್ಪಿನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Cuba's President Miguel Diaz-Canel, second left, and Raul Castro's grandson Raul Guillermo Rodriguez Castro
ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಯಾಜ್-ಕ್ಯಾನೆಲ್, ಎರಡನೇ ಎಡ, ಮತ್ತು ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರೌಲ್ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 1:51 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿಯಾಜ್-ಕ್ಯಾನೆಲ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಗುರುವಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿಯಾಜ್-ಕ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕ್ಯೂಬಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಮಾ ಎಸ್ಪಿನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಸ್ಪಿನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕ್ಯೂಬಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಹವಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಸ್ಪಿನ್ ಅವರ ಮಗ ರೌಲ್ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯೂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಇಂಧನ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ, ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರೌಲ್​ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಆರೋಪ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರೌಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡಗಳು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

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CUBAN PRESIDENT MIGUEL DIAZ CANEL
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DONALD TRUMP
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