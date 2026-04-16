ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನವೀಕರರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನಕಾರ
ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
By PTI
Published : April 16, 2026 at 7:03 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬುಧವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 11 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಇತರ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಆಮದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ (CREA) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತದ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರರಾಗಿದ್ದು, 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ಬಗೆಗಿನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
