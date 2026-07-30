ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು.
Published : July 30, 2026 at 10:42 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇರಾನ್ನೊಳಗಿನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದೀಗ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗೆ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇರಾನ್ನಿಂದಲೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ಕಾಂ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆಲೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಯೊಂದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ನೇರ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಪುಲರ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
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