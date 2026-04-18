ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
Published : April 18, 2026 at 3:25 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ) : ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿವೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮೇ 16 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮುಂಚೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವು ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಹಲವೂ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಬುಧವಾರದಂದು ಮಾತನಾಡಿ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ತೈಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ (CREA) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತದ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರರಾಗಿದ್ದು, 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
