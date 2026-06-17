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ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ: 'ಇಂಡೋ' ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಸಾಗರದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಸ್​ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್​ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

US RENAMES PACIFIC COMMAND
ಯುಎಸ್​ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್​ನ ಲಾಂಛನ (X@U.S. Pacific Command)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 7:42 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕಮಾಂಡ್​ ಆದ 'ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್​' ಅನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಹೆಸರಾದ 'ಯುಎಸ್​ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್'​ ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಯಾರಿ ಟ್ರೂಮನ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಆಳವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

USPACOMನ ವಿಶಾಲವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದೇಶವು ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜಲಭಾಗದಿಂದ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಆಫ್​ ವಾರ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಮಾಂಡ್​ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಯುಎಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಮಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1947ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಯಾರಿ ಎಸ್. ಟ್ರೂಮನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ಯುದ್ಧ ಕಮಾಂಡ್​ ಇದಾಗಿದೆ.

2018 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು 'ಯುಎಸ್ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟಿಸ್ ಅವರು, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಡೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ನಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯುಎಸ್​: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂಡೋ- ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್​​ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

USPACOM ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಕ್ಷೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ನಕ್ಷೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಸಿಫಿಕ್​ ಕಮಾಂಡ್
INDO PACIFIC COMMAND
US PACIFIC COMMAND
ಯುಎಸ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
US RENAMES PACIFIC COMMAND

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