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ಸುಂಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ $100 ಬಿಲಿಯನ್​ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ: ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಹಣ?

ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

US REFUNDS TARIFFS
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
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By ANI

Published : August 6, 2026 at 2:40 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಡಿಸಿ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಲಿಬರೇಷನ್​ ಡೇ (ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ) ಸುಂಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್​ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್​ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್​ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ (ಸಿಬಿಪಿ) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಂಕ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 166 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಸುಂಕದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1977ರ ಐಇಇಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

2026ರ ಜುಲೈ 31ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 128.68 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೇಪ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 31 ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,52,496 ಕೇಪ್​ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,78,213 ಅರ್ಜಿಗಳು ಫೈಲ್​ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿವೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ 9 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು 6-3 ರ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

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ಸುಂಕ ಮರುಪಾವತಿ
ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ
US REFUNDS TARIFFS

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