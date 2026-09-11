ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್: H1-B ವೀಸಾ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
H-1B ವೀಸಾದಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ನಿಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
By PTI
Published : September 11, 2026 at 1:04 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ H-1B ವೀಸಾದಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
H-1B ವಲಸೆ ರಹಿತ ವೀಸಾವಾಗಿದ್ದು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
H1-B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಸಲು 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು H1-B ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವೀಸಾ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.
ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನೀಡಲಾಗುವ 60 ದಿನಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಫೆಡರಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ, ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಫ್ರಾಗೋಮೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎನ್ಟಿಎ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 65,000 H-1B ವೀಸಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20,000 ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
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