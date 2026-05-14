ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ - ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 4:37 PM IST

ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ತುರ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದು ಚೀನಾ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ: ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್. ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಈ ಭೇಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ರಫ್ತು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಜೆಂಡಾಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉಕ್ಕು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದಕರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜಾಣ್ಮೆ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೀಜಿಂಗ್ ತನ್ನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಚೀನಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವುದು, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಬೆಂಬಲ, ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್‌ಗೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಕರ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 'ಮೀನ್‌ಟ್ರಾಪಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ', 'ದಿ ಅರ್ಥ್ ಐ' ಮತ್ತು 'ಚಾಂಗ್ ಗುವಾಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ರನ್ನು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪರದಾಟ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸೀಮಿತ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಾ (MAGA) ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ? ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ದಿನದ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಚೀನಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತಚರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ 'ಜಿ-2' (G2) ಕಲ್ಪನೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಈಗ ಕುಗ್ಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಹಗೆತನದ ನಡುವೆಯೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಜತೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

