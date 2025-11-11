ETV Bharat / international

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಸುಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು- ಟ್ರಂಪ್

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

us-pretty-close-to-trade-deal-with-india-will-bring-tariffs-down-at-some-point-trump
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಓವಲ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅಸಮ್ಮತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುವ ಒಪ್ಪಂದವಿದು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸುಂಕದ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸುಂಕವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುಂಕ ಅನ್ಯಾಯ, ಸಕಾರಣವಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಭಾರತ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ನೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಸುಂಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮೂರ್ಖರೆಂದ ಟ್ರಂಪ್: ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು "ಮೂರ್ಖರು" ಎಂದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೂತ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇಶ. ಹಣದುಬ್ಬರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರಿಲಿಯಲ್​​ ಡಾಲರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು 37 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಸಾಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸುಂಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮೂರ್ಖರು': ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ $2,000 ಲಾಭಾಂಶದ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್​

ಮೋದಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​

TAGGED:

US CLOSE TO TRADE DEAL WITH INDIA
US BRING TARIFFS DOWN WITH INDIA
US TARIFF INDIA
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
US INDIA TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ-ಇಳುವರಿ ದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಬ್ಬು ಇಳುವರಿ ದರ, FRP ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಕಾದುಕುಳಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ

ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸದಾಶಿವ ಬಾನೆ ತಾಯಿ ನಿಧನ: ತಾಯಿ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಮಗನ ಕಂಬನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.