ರಷ್ಯಾ-ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ: ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ!
ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ರಷ್ಯಾ - ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2026 at 8:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
"ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ರಂದು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ 2026 ರ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ'ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು 86-11 ರ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಬುಧವಾರದಂದು, 'ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯಿದೆ'ಯನ್ನು (Sanctioning Russia and Iran Act) ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಸೂದೆಯು ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೈಲ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ "ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್" (shadow fleet - ರಹಸ್ಯ ಹಡಗುಗಳು) ಮೇಲೆಯೂ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
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