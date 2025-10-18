ETV Bharat / international

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ; ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್

ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By PTI

Published : October 18, 2025 at 1:02 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಸಾಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಇದೆ ವೇಳೆ, ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೂ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಂಟು ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಾನು ಯುದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದ ಕುರಿತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀರಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ವಜೀರಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ಡಾನ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

