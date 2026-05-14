ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ: ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ
ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
By ANI
Published : May 14, 2026 at 8:32 AM IST
ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ ನ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕುಲುಕಿದರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೋ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಇದ್ದರು. ಚೀನಾ ಸೇನೆಯಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು?; ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ವಾಗತದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ವಿಶ್ವದ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಸಿ - ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಣ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬುಧವಾರವೇ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬೀಜಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚೀನಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾನ್ ಝೆಂಗ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. 2017ರ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೀನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಇದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ - ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ತೈವಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವು ಈಗ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭೇಟಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳತ್ತ ಕಾತರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕೆಂಪುಹಾಸಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ; ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್
ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್: ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ!