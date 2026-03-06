ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಶರಣಾದರೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 6, 2026 at 10:46 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇರಾನ್ ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮಣೆಹಾಕಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇರಾನ್ ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗದೇ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಶರಣಾದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮರಳಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ, ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನಿನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇರಾನಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಿದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇರಾನಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಗುರುವಾರದಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ದಿವಂಗತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಪುತ್ರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
