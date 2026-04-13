'ಇಂಥ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ': ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿಡಿ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ವಿರುದ್ಧ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 9:43 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್): ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪೋಪ್ ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಭಯಂಕರರು. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಿಯೋ ಪೋಪ್ ಆದರು ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೃಢ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಥ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ- ಟ್ರಂಪ್: ನಾನು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೂಯಿಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲಿಯೋಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಯಾನಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೋಪ್ ಎಡಪಂಥೀಯರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು': ಪೋಪ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಪ್ ಆಗುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಲಿಯೋ ಪೋಪ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಬೇಕು, ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಎಡಪಂಥೀಯರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಪೋಪ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಪೋಪ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಪೋಪ್ ನಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: