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ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ​ ಯುದ್ದ: ಯುರೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ​ ಕೊರತೆ

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು, ರಷ್ಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

US Patriot missile stocks in Europe are 'beyond critical' due to Iran war, officials say
ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ​ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 2:56 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಗಂಭೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್​ ಪ್ರೆಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು, ರಷ್ಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಟೋ ಅಧಿಕಾರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ನಿರಂತರ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ, ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಲ್ಫ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಸಿಐಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನ್ ರಾಟ್‌ಕ್ಲಿಫ್ ಈ ವಾರ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು 'ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಏನಿದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್?​: ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಂದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು 2,330 ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 1,500 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

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