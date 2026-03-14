ETV Bharat / international

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ 2,500 ನೌಕಾಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಆದೇಶ: ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ನಾಶ

ಜೋರ್ಡಾನ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದ ಅಲ್-ಜಾಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಡ್ರೋನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

US orders several Marines and an amphibious assault ship to Mideast after almost two weeks of war
ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್):​​ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯುದ್ಧವು ಇಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,500 ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದ್ವೀಪದ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿ ರ್‍ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಚೌಕದ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಗ್ಗದ ಇರಾನ್​ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೈಲ ಸಾಗಾಟವು ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವು: ಇರಾಕ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಗಳು ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಶೆದ್ ಅಲ್-ಶಾಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

10 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ ಬಹುಮಾನ: ಇರಾನ್‌ನ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 773 ಜನರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 12 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ -135 ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ...': ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಒಕ್ಕೊರಳ ಮನವಿ

TAGGED:

IRAN WAR
TRUMP ON IRAN
ಇರಾನ್​ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ
US ORDERS SEVERAL MARINES
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.