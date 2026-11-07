ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 188 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ: ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಣೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 11:19 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 188 ಕೋಟಿ ರೂಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ (ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತು ಸೆಂಟ್ಕಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ, ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಸಹಕಾರ ತೋರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಇರಾನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಇರಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕತಾರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯುಎಸ್ನಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.
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