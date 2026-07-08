ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ
ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿಶತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : July 8, 2026 at 11:02 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣಗಳು, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ನ 5ನೇ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಕುವೈತ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಯ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕುವೈತ್, ಕುವೈತ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಒಳಬರುವ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ತನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿಶತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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