ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮರು ಆರಂಭ: ಇರಾನ್ನ ಹಲವೆಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಇರಾನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : June 11, 2026 at 7:41 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕುದುರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಬಹು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಅಮೆರಿಕ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನಿನ ವಿರೋಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ತೈಲದ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಟ್ಯಾಂಪಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್-ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದೆ.
ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನೌಕೆಗಳು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಸಿರಿಕ್, ಕೇಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಾಮ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ?: ಬಂದರು ನಗರವಾದ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರಗಳಾದ ಸಿರಿಕ್, ಮಿನಾಬ್, ಕೇಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಗೊರ್ಗಾನ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
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