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ಇರಾನ್​ನ ಸೇನಾ ಸೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್​ನ 10 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಾಗಿದೆ.

US MILITARY US IRAN WAR MIDDLE EAST CONFLICT DONALD TRUMPH US MILITARY TARGETS IRAN
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 10:37 AM IST

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ದುಬೈ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ): ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ರಾಡಾರ್ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಂತರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೀಪವಿರುವ ಇರಾನ್​ 10 ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಡಾರ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಡೆದಿದೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲಿನ ಇರಾನಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕಿಕು ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಏಕಮುಖ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

"ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಪಡೆಗಳು ಕಿಕು ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಡಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಹ್ರೇನ್ ಖಂಡನೆ: ಇರಾನ್‌ನ ಹಲವಾರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು "ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆದರಿಕೆ" ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಕರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

US MILITARY
US IRAN WAR
MIDDLE EAST CONFLICT
DONALD TRUMPH
US MILITARY TARGETS IRAN

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