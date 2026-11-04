ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ 2026: ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಸ್: ಪ್ರಮುಖ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಗೆಲುವು
61 ವರ್ಷದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು 39 ವರ್ಷದ ದಾಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 9:34 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಾದ ಸುಹಾಸ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಅರುಣಾ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಯಾ ದಾಂಡಿಯಾ 2026 ರ ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಮಂಗಳವಾರ ವರ್ಜೀನಿಯಾದಿಂದ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 61 ವರ್ಷದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು 39 ವರ್ಷದ ದಾಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಓಹಿಯೋದ ಗವರ್ನರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದುಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಊಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತರ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟೊ ಮತ್ತು ಮಿಸೌರಿಯ 1 ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ವೆಸ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಮರುಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಾಯ್ ಕೂಪರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಟ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ 435 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ನ 37 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ನರ್ಗಳ 36 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 210 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿಎನ್ಎನ್ನ ಮತದಾರರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮತದಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರ ಬೀಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ತ ಟ್ರಂಪ್ ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ X ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೌಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಹಕೀಮ್ ಜೆಫ್ರಿಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಮೊದಲು ಇರಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತದಾರರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು, ದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಲಹೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ರೋ ಖನ್ನಾ ಬ್ಲೂ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹತಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡು ಸದನಗಳಾದ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್' (ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ) ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು (opinion polls) ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಕನಿಷ್ಠ 'ಹೌಸ್' (ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ) ಮೇಲಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.
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