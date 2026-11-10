ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, G7 ನ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 3:23 PM IST
ಅಬುಧಾಬಿ: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಕೀವ್ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NATO ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ, ಉಕ್ರೇನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರುಸ್ಟೆಮ್ ಉಮೆರೊವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ಯುಎಇಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯು, ಫೆಬ್ರವರಿಯ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶ್ವೇತಭವನ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾವು NATO ವನ್ನು ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಉಕ್ರೇನ್ ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರದ ಕಾರಣ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಯುರೋಪಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಗಳು ಮಂಕಾಗಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಹೋರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹೊಸ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದಾಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರಷ್ಯಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 162 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 155 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು NATO ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಿಯೋಗದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜಾರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾನು ಮತ್ತು ಸಹ-ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಉಕ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಮೆಡಿನ್ಸ್ಕಿ, ರಷ್ಯಾದ ನಿಯೋಗವು "ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀವ್ನ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರುಸ್ತಮ್ ಉಮೆರೊವ್ ಅವರು, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ತಂಡ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, NATO ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.