ಒಕಿನಾವಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಯೋಧನ ಬಂಧನ; ಜಪಾನಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ
ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 11:26 AM IST
ಟೊಕಿಯೊ (ಜಪಾನ್): ಒಕಿನಾವಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಜಪಾನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಒಕಿನಾವಾ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನ ಪೊಲೀಸರು, ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಒಕಿನಾವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ನಹಾದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ 39 ವರ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು, ಅವರ ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಶಂಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಫುಟೆನ್ಮಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದ 20 ವರ್ಷದ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯೊಡೊ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹವು ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಶಂಕಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಕಿನಾವಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕಿನಾವಾ ನೂನ್ಯ ಗವರ್ಗನರ್ ಗೆಂಟಾ ಕೋಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ- ಜಪಾನ್ ಮೈತ್ರಿ: ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ‘. ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಕಿನಾವಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಕಿನಾವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಕಿನಾವಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಪರಾಧ ಕುರಿತು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಪಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಕಿನಾವಾ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಒಕಿನಾವಾದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಸೇನಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಸನಾಯೆ ಟಕೈಚಿ ಅವರ ಸಂಪುಟವು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತೋಶಿಮಿತ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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