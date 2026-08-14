ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ 45 ಎಂಕ್ಯೂ - 9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಡ್ರೋನ್ ಸಮೂಹದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
Published : August 14, 2026 at 11:17 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ 45 'ಎಂಕ್ಯೂ-9 ರೀಪರ್' ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಡ್ರೋನ್ ಸಮೂಹದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀಪರ್ಡ್ರೋ ನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ 2024ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗಾಗಿ 31 ಎಂಕ್ಯೂ-9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಇವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು 2029ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು 2007ರಲ್ಲಿ ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಜೆಟ್ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 185 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 165 ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 20 ಮರೀನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆಂಟಗನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಟೇಬರ್ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಉಳಿದಿರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 135ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಪಡೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಾಯುಪಡೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
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