ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.100 ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರು
ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2026 at 5:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸದರ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನೆಟರ್ ಲಂಡ್ಸೆ ಒ ಗ್ರಾಹಮ್ ಅವರ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 86-11 ರ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನಂಬಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಖರೀದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಮಸೂದೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 5 ದೇಶಗಳು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಕಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್' (ಕೆಳಮನೆ) ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಸದನವು ಕೇವಲ 4 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಟೆನಿ ಹೋಯರ್ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಟರ್ಕಿ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ಹಂಗೇರಿ, ಸ್ಲೋವಾಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಯುಎಇ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂಕ ನಿಯಮ ರದ್ದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೆನೆಟರ್ ಮಸೂದೆ! ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸೆನೆಟರ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸೆಕ್ಷನ್ 113 ಅನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಕ್ಸ್ ಅವರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಹೌಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯು ಸೋಮವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
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