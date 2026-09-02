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ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಮದುವೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 11 ಸಾವು

ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಖುಜೆಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

US Launches Fresh Strikes On Iran; Tehran Retaliates On Bahrain, Kuwait and Jordan
ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 10:45 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​ (ಇರಾನ್​)​: ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಖುಜೆಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಯುಎಸ್​ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಮಾಂಡ್​, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳು, ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಇರಾನಿಯರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್​ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ತಕ್ಕ ಎದುರೇಟು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೆರು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಉಲ್ಬಣ, ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೆರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

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