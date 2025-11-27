ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾವಣಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕೈಬಿಡುವಿಕೆಯು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2025 at 10:11 AM IST
ಅಟ್ಲಾಂಟಾ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬುಧವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, 2020ರ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಟಾರ್ನಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೀಟ್ ಸ್ಕಂಡಲಕಿಸ್ ಅವರು, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಟನ್ ಕೌಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಫಾನಿ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಫುಲ್ಟನ್ ಕೌಂಟಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಕಾಟ್ ಮೆಕ್ಅಫೀ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜನವರಿ 2, 2021 ರಂದು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
2023 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ಟನ್ ಕೌಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಫಾನಿ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇತರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
2020ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ತಮ್ಮ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಾರ ಜ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು.
