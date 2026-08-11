ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಅಳಿಯ ಸಾಗರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಆರೋಪಗಳ ಮರು ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
Published : August 11, 2026 at 11:03 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯನ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಲಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ವಿನೀತ್ ಜೈನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರೂಲ್ 48(ಎ) (Rule ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ
ಪ್ರಕರಣ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದ ಬಳಿಕ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಕೋಲಸ್ ಗರೌಫಿಸ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಮರು ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಮೂಲ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಅಳಿಯ ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2020ರಿಂದ 2024ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಧಿಕ ಲಂಚ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿತ್ತು.
ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಾವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆದಾನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂದರು.
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