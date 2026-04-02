ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್
ಇಸ್ರೇಲ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
Published : April 2, 2026 at 10:24 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಯುಎಸ್): ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುದ್ಧಾಂತ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು.
ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಡ್ರೋನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಅನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅವರ ದೇಶದ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಆ ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ, ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಅಗಾಧ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ಎರಡ್ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಠಿಣ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಗುಂಪು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅವರ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದರು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಕ್ತವಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ನಡೆಸಿದ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಇರಾನ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೃಹತ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರು ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೂ, ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಶೇ 60% ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
