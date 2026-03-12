ಇರಾನ್ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್: ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಬಂದ್
ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇರಾನಿನ 1,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ 12 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಏಳು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 9:10 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧವು ಗುರುವಾರ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ನಂತರ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿವೆ. ಗಲ್ಫ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯು ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪೆಂಟಗನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 11.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆಯೇ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೈರುತ್ ಬಳಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವು: ಬೈರುತ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಗುವೊಂದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೈರುತ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (6 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಾಮೌನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 31 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇರಾಕ್ ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಬಂದ್: ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇರಾಕ್ನ ಬಸ್ರಾ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ರಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತೈಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾಕ್ ಬಂದರುಗಳ ಜನರಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಲ್-ಫರ್ಟೌಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರುಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ಎಂದು ಫರ್ಟೌಸಿ ಹೇಳಿದರು.
