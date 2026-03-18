ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್​ ಬುಶೆಹರ್​ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ IAEA

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ (X/@iaeaorg)
Published : March 18, 2026 at 10:58 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್​ನ ಬುಶೆಹರ್​ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಇಎ) , ಉದ್ದೇಶಿತ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಇರಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಎಇಎ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಫೆಲ್​ ಗ್ರೋಸಿ, ಸದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್‌ನ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಬುಶೆಹರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರು. ರಷ್ಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪರಮಾಣು ನಿಗಮ ರೋಸಾಟಮ್, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ರೋಸಾಟಮ್ ಸಿಇಒ ಅಲೆಕ್ಸಿ ಲಿಖಾಚೆವ್ ಅವರು ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾವರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಾಗಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧವೂ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬುಶೆಹರ್, ಇರಾನ್‌ನ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರ್ಬಲ ತಾಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣವು 1970 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಷ್ಯಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.

