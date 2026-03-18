ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್ ಬುಶೆಹರ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ IAEA
Published : March 18, 2026 at 10:58 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ನ ಬುಶೆಹರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಇಎ) , ಉದ್ದೇಶಿತ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಎಇಎ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಫೆಲ್ ಗ್ರೋಸಿ, ಸದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಬುಶೆಹರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರು. ರಷ್ಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪರಮಾಣು ನಿಗಮ ರೋಸಾಟಮ್, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026
ರೋಸಾಟಮ್ ಸಿಇಒ ಅಲೆಕ್ಸಿ ಲಿಖಾಚೆವ್ ಅವರು ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾವರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಾಗಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧವೂ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬುಶೆಹರ್, ಇರಾನ್ನ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರ್ಬಲ ತಾಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣವು 1970 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಷ್ಯಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.
